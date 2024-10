G.P. 20 aprile 2024 Sardegna, via agli aiuti sociali trasporto aereo



A partire dal 18 aprile 2024 è possibile presentare la domanda per gli “Aiuti sociali al trasporto aereo”. La piattaforma dedicata alla compilazione e all’invio delle richieste di aiuti sociali è raggiungibile alla pagina internet della Regione Sardegna, Servizio Trasporti A partire dal 18 aprile 2024 è possibile presentare la domanda per gli “Aiuti sociali al trasporto aereo”. La piattaforma dedicata alla compilazione e all’invio delle richieste di aiuti sociali è raggiungibile alla pagina internet della Regione Sardegna, Servizio Trasporti • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat