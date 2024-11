G.P. 28 aprile 2024 Sardegna: a maggio via a Monumenti Aperti



Sono 78 i comuni che aderiscono quest'anno alla 28 esima edizione di Monumenti Aperti che coinvolgerà 78 Comuni, fra Sardegna e Penisola e che partirà il 4 e 5 maggio prossimi. Un calendario primaverile che fino al 2 giugno attraverserà la Sardegna in lungo e in largo raccontando i beni culturali e naturali. Il 18 e 19 maggio Alghero