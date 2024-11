S.A. 29 aprile 2024 Ascanio Celestini in tour nell´Isola Ascanio Celestini sbarca nell´Isola con “Rumba”, ovvero “L´asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato”, il suo nuovo spettacolo con musica e voce di Gianluca Casadei e con la voce di Agata Celestini: tappe a Macomer, Nuoro, Sanluri e Carbonia



MACOMER - Una favola moderna, poetica e surreale per la Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa firmata CeDAC Sardegna: Ascanio Celestini sbarca nell'Isola con “Rumba”, ovvero “L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato”, il suo nuovo spettacolo con musica e voce di Gianluca Casadei e con la voce di Agata Celestini, immagini dipinte di Franco Biagioni, sound design di Andrea Pesce e disegno luci di Filip Marocchi – produzione Fabbrica, Fondazione Musica per Roma e Teatro Carcano in collaborazione con il Comitato Greccio 2023. Si ispira alla storia del Santo di Assisi, il “giullare di Dio”, la pièce ideata, scritta e diretta dall'artista romano, in cartellone martedì 7 maggio alle 20.30 al Teatro Bocheteatro di Nuoro, mercoledì 8 maggio alle 21 al Teatro Costantino di Macomer, giovedì 9 maggio alle 20.30 al Teatro Comunale “Akinu Congia” di Sanluri e venerdì 10 maggio alle 21 al Teatro Centrale di Carbonia: tra uno sguardo al cielo e alle stelle, «così tante che non si possono contare» e uno sguardo sulla terra con i suoi splendori e le sue miserie, le ingiustizie e le discriminazioni, Ascanio Celestini racconta le vicende travagliate ma anche i desideri e i sogni degli ultimi e dei diseredati. Tra le figure del moderno “presepe” nel parcheggio di un supermercato, vicino ai barboni che chiedono l'elemosina e ai facchini africani, «Giobbe, magazziniere analfabeta, la Signora delle Slot, ex prostituta che s'è ricomprata la libertà e lo zingaro che ha cominciato a fumare a otto anni...».