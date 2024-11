Cor 30 aprile 2024 Porto Torres aggredito dalla baby gang Giallo a Porto Torres dove un ragazzo 16enne sarebbe stato aggredito e ferito da un gruppo di giovanissimi. Un vero e proprio branco. Indagini in corso con l´ausilio delle immagini di video-sorveglianza



PORTO TORRES - Giallo a Porto Torres dove un ragazzo 16enne sarebbe stato aggredito e ferito da un gruppo di giovanissimi. Un vero e proprio branco. È successo sabato notte in pieno centro, ma la notizia è trapelata soltanto nelle ultime ore. Il giovane sarebbe stato inizialmente isolato e infine brutalmente aggredito da una banda di giovanissimi. A causa delle ferite il 16enne si è dovuto rivolgere per le cure mediche al pronto soccorso dell'ospedale civile di Sassari, mentre sul caso indagano i carabinieri che avrebbero già identificato i presunti aggressori facendo ricorso alle immagini di video-sorveglianza di alcune attività. Ci sarebbe di più: alcuni testimoni, infatti, avrebbero già raccontato che la baby gang non sarebbe nuova ad episodi simili.