Alghero: festa per Sant Joan de la Porta Llatina

ALGHERO - I festeggiamenti previsti per l’edizione di quest’anno della festa di Sant Joan de la Porta Llatina si apriranno domenica 5 maggio alle ore 18.00 nella sala delle conferenze del complesso di San Francesco, con il saluto delle autorità e dei rappresentanti delle associazioni organizzatrici: Giuseppe Tilloca, presidente dell’Obra Cultural de l’Alguer, e Mauro Mulas, Delegato della Plataforma per la Llengua ad Alghero. Successivamente, è prevista la conferenza tematica della maestra valenziana Oreto Domènech Masià, intitolata El cosmos femení a les rondalles valencianes, alla quale seguirà il contacontes de rondalles valencianes a cura dei ragazzi della scuola media l’Estació d’Ontinyent (València) e la lettura de rondalles alguereses a cura de l’Escola de Alguerés-Centre Cultural Antoni Nughes. Chiuderà la serata Àngel Maresca lo Barber con la presentazione di una rondalla cantada.



Lunedì 6 maggio, alle ore 18.00 nella sala delle conferenze del complesso di San Francesco, Carlo Sechi, direttore dell’Obra Cultural de l’Alguer, aprirà la serata con la presentazione della festa. A seguire, l’attivista culturale Pere Lluís Alvau interpreterà Les cobles de la conquesta dels francesos. Per chiudere la prima parte della programmazione prevista, Mauro Mulas, delegato della Plataforma per la Llengua ad Alghero, presenterà lo studio Les cobles, element ritual del vot. Alle 19.00 presso il chiostro di San Francesco, avrà luogo la cerimonia del voto, con l’esecuzione del brano Tristes Erant Apostoli a cura del Coro Logudoro di Usini, diretto dal maestro Dario Pinna. Seguirà la lettura della Relació a cura del pregoner Pere Lluís Alvau e, a continuazione, l’esecuzione delle Cobles de la Conquista dels Francesos, accompagnate dal Coro Logudoro di Usini (dir. Dario Pinna) e dei bambini della Coral Mans Manetes (dir. Claudio Gabriel Sanna), con le voci soliste di Claudio Gabriel Sanna, Franca Masu ed Ester Formosa. Accompagnano i musicisti: Claudio Gabriel Sanna (chitarra liuto), Paolo Zudda & Tomborins della Coral Mans Manetes (percussioni), Riccardo Cherchi e Viola Chiavetta (viole), Nico Casu (tromba). Arrangiamenti e musica di Claudio Gabriel Sanna, direzione musicale e artistica a cura di Dario Pinna e Claudio Gabriel Sanna.



Alle ore 19.30, partendo dalla chiesa di San Francesco, l’esecuzione del canto continuerà in maniera itinerante con la partecipazione dei Cavalls Cotoners della Piccola Compagnia di Teatro, seguendo l’Itinerario di cui sotto: Carrer Major (via Carlo Alberto), carrer de la Mercet (via Roma), carrer de Les Arjoles (via Simon), carrer del Quarter (via Gilbert Ferret), carrer del Bisbe (via Principe Umberto), plaça del Bisbe (Piazza del teatro). Alle ore 20.00 al Teatro Civico Gaví Ballero, subito dopo il saluto degli organizzatori, avrà luogo il concerto della Coral Mans Manetes diretta dal maestro Claudio Gabriel Sanna. Agli strumenti: Claudio Gabriel Sanna (chitarra), Salvatore Maltana (Basso), Paolo Zuddas (percussioni), e Dario Pinna (violino). L’ingresso è gratuito.



Nella foto: Mauro Mulas, delegato della Plataforma per la Llengua ad Alghero