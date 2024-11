Cor 2 maggio 2024 Fiabe algheresi e valenciane a confronto "COR-E: canzoni, oralità e fiabe" che mira a diffondere tra i giovani il nostro comune patrimonio culturale e a tessere legami di amicizia e convivenza nella lingua condivisa



ALGHERO - Dodici studenti della 1 ESO dell'IES L'Estació di Ontinyent (Valenzia), studenti 12/13 anni, visiteranno Alghero dal 2 al 6 maggio nel contesto di un progetto Erasmus+, insieme all'Istituto Comprensivo n. 2 Maria Carta di Alghero. Si tratta della proposta "COR-E: canzoni, oralità e fiabe" che mira a diffondere tra i giovani il nostro comune patrimonio culturale e a tessere legami di amicizia e convivenza nella lingua condivisa. Laura Barberà e Oreto Doménech sono le insegnanti che li accompagnano con l'intento di realizzare un Erasmus che, oltre a convergere verso l'uniformità dell'inglese, possa valorizzare i le varieta della lingua catalana in tutta questa nostra Europa, mediterranea, diversa e plurilingue.



Le professoresse Luigina Canu e Simonetta Rosella dell'Istituto Comprensivo n. 2 Maria Carta hanno preparato con i loro studenti, anch'essi adolescenti, un primo giorno di convivenza accademica e culturale che includerà, con le varianti valenziane e algheresi, fiabe e leggende, storia e patrimonio. Dopo un pranzo di conoscenza e un percorso culturale per la vecchia Alghero, nella stessa giornata del 2 maggio, accompagnati dal responsabile dell'Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya, Gustau Navarro, il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, e l'Assessore, Alessandro Cocco, riceveranno ufficialmente gli studenti e le insegnanti di entrambe le scuole.



Gli studenti selezionati hanno preparato proposte creative e divertenti per far conoscere al popolo di Alghero le fiabe valenziane. Con il supporto dell'Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya e con la generosità di associazioni, attivisti culturali e insegnanti, gli studenti di Ontinyent godranno di un programma di visita molto interessante e ricco. Il giorno successivo, venerdì 3 maggio, ci sarà la possibilità di ascoltare le storie tradizionali valenziane in un recital pubblico per i cittadini di Alghero che si terrà alle 17:00 presso la Sala Sari del Liceo Classico Manno di Alghero. Anche le docenti algheresi Carmelita Zedda e Carla Valentino racconteranno fiabe algheresi, custodite nella memoria familiare e inedite. Chissà se ci sarà qualche storia condivisa da generazioni? Una iniziativa organizzata con la colaborazione della Libreria Il Labirinto e il Liceo Classico Manno.



Domenica 5 maggio, alle 18:00, presso la Sala conferenze di Sant Francesc, ci saranno anche racconti di fiabe per bambini e bambine di Valencia, nell'ambito delle celebrazioni di Sant Joan de la Porta Llatina organizzate da Mauro Mulas, delegato della Plataforma per la Llengua, e Giuseppe Tilloca dell'Obra Cultural de l'Alguer. La domenica 5 maggio alle 18:00 presso la Sala conferenze di Sant Francesc ci saranno anche racconti di fiabe presentate per i bambini e le bambine di Valencia, all'interno delle celebrazioni di Sant Joan de la Porta Llatina organizzate da Mauro Mulas, delegato della Plataforma per la Llengua, e Giuseppe Tilloca dell’Obra Cultural de l’Alguer. Dopo la conferenza tematica della insegnante valenziana Oreto Domènech Masià, Il cosmo femminile nelle fiabe valenziane, saranno raccontate le storie valenziane e, subito dopo, ci sarà la lettura di fiabe algheresi a cura della Scuola d’Alguerés-Centro Culturale Antoni Nughes. Chiuderà l’evento l’Àngel Maresca che ci presenterà una fiaba cantata.