Cor 21 maggio 2024 Pubblicato il bando per la Capitale del Libro 2025 È stato pubblicato sul sito della Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero della Cultura il bando per il conferimento del titolo di “Capitale italiana del Libro” per l’anno 2025



ROMA - Questo prestigioso riconoscimento sarà conferito al Comune che abbia al meglio realizzato gli obiettivi del miglioramento dell’offerta culturale, la crescita dell’inclusione sociale e il contrasto della povertà educativa, in considerazione delle esigenze della comunità locale di riferimento. Il titolo di Capitale italiana del libro è conferito per la durata di un anno.



Entro l’8 luglio 2024 i Comuni interessati possono presentare il dossier con la candidatura che sarà poi valutato da una giuria composta da 5 esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura e dell’editoria. La giuria esaminerà le candidature e selezionerà fino a 10 progetti finalisti che saranno successivamente invitati ad audizioni pubbliche.



Entro il 30 novembre 2024, la giuria sottoporrà al Ministro il progetto della città a cui assegnare il titolo di Capitale italiana del libro per l’anno 2025. La Capitale italiana del Libro è stata istituita nel 2020. Ad oggi i Comuni a cui è stato conferito il titolo sono: Taurianova (2024), Genova (2023), Ivrea (2022), Vibo Valentia (2021) e Chiari (2020).