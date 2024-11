Cor 23 maggio 2024 Nel weekend il Memorial Claudio Pigò Claudio Pigò era un giovane che è mancato all’età di 24 anni il 3 maggio 2019. È cresciuto nel Catalunya Alghero, fin da bambino, fra i Pulcini sino a diventare un allenatore capace e qualificato



ALGHERO - L’ A.S.D Catalunya Alghero, in collaborazione con l’Asd 1976 Audax Alghero, con il patrocinio del Comune di Alghero, organizza Memorial Claudio Pigò che si svolgerà in data 25/26 maggio 2024 presso il Campo Comunale “Agostino Cataldi” nella Borgata di Santa Maria La Palma: Parteciperanno le Categorie Giovanissimi (2009/2010) e Allievi (2007/2008).



«Claudio Pigò era un giovane che è mancato all’età di 24 anni il 3 maggio 2019. È cresciuto nel Catalunya Alghero, fin da bambino, fra i Pulcini sino a diventare un allenatore capace e qualificato, sempre nella nostra società. Lo vogliamo ricordare sui campi di calcio, con i suoi ragazzi, i suoi amici e la sua famiglia. Vogliamo ricordarlo con una festa, con il sorriso, come lui avrebbe voluto. Ma soprattutto vogliamo portare avanti, con orgoglio, per i nostri ragazzi, il suo grande insegnamento, il suo esempio, con le sue stesse parole: “nella vita incontri tante difficoltà ed è proprio davanti a queste che bisogna avere la forza di superarle e non abbattersi. Mai arrendersi ragazzi».



Questa è la terza edizione del Memorial, così da tenere sempre vivo il ricordo di Claudio e i suoi insegnamenti. Al Memorial sono state invitate e parteciperanno Società Sportive provenienti da tutta la Provincia, per un totale di circa 160 ragazzi con tutti i loro accompagnatori. Il Memorial Claudio Pigò si articolerà in due giornate, dalla mattina alla sera.