S.A. 29 maggio 2024 «Non solo Rally, Pietraia trascurata e sporca» Un lettore del Quotidiano di Alghero lamenta le condizioni dei terreni confinanti con la scuola della pietraia, ma quello delle erbacce che invadono marciapiedi e strade è un problema che riguarda tutti i quartieri cittadini



«Una foto scattata stamattina, questo è la condizione del terreno confinante al complesso scolastico. All'inizio della stagione estiva, si ha un carico d'incendio a dir poco pericoloso, a maggiore ragione attaccato ad un area dove frequentano bambini da età di asilo nido sino alla scuola elementare». E' l'immagine inviata da un lettore del Quotidiano di Alghero che lamenta le condizioni dei terreni confinanti con la scuola della pietraia, ma quello delle erbacce che invadono marciapiedi e strade è un problema che riguarda tutti i quartieri cittadini. «Penso che all' Ammistrazione anche se uscente, oltre a provvedere a pulire la zona del porto, causa WRC come stamattina, dovrebbe pensare anche alla sicurezza dei nostri bambini. L'ultima cosa è non per importanza, bisogna tener conto che in cortile i bambino vanno a giocare, con il pericolo che possano venir punti anche da insetti, ad esempio delle zecche» è lo sfogo del residente.