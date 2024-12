S.A. 3 giugno 2024 Passaggio di consegne alla Multiservizi di Porto Torres Lascia l´incarico Antonio Spano e il nuovo titolare è Giuseppe Marratzu. Il passaggio ufficiale è avvenuto oggi, 3 giugno, al termine della riunione dell’assemblea dei soci della società in house del Comune.



PORTO TORRES - Passaggio di consegne per il ruolo di Amministratore Unico della Multiservizi di Porto Torres tra l’uscente Antonio Spano e il nuovo titolare dell’incarico Giuseppe Marratzu. Il passaggio ufficiale è avvenuto oggi, 3 giugno, al termine della riunione dell’assemblea dei soci della società in house del Comune. Giuseppe Marratzu, è stato nominato a seguito della procedura di selezione pubblica indetta lo scorso 8 maggio, allo scadere dei tre anni di esercizio del suo predecessore, al fine di individuare candidati disponibili a ricoprire la carica di Amministratore Unico.



Il Comune ha individuato nella figura di Giuseppe Marratzu la più idonea a esercitare l’incarico amministrativo. Giuseppe Marratzu, nato a Sassari il 26 marzo 1975, residente a Porto Torres è dottore commercialista e revisore contabile. L’amministrazione comunale ringrazia Antonio Spano per il lavoro svolto dal 1 marzo 2021 ed esprime le più sincere congratulazioni a Giuseppe Marratzu per il nuovo incarico, nella certezza che saprà ricoprirlo con competenza e professionalità contribuendo al benessere dell’intera comunità turritana.



Nella foto: da sinistra Antonio Spano, Massimo Mulas e Giuseppe Marratzu.