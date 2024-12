Cor 4 giugno 2024 Mister Alfonso Greco riconfermato alla Torres La Torres annuncia la riconferma di Mister Alfonso Greco alla guida tecnica della prima squadra per i prossimi due anni. Quella prossima, per il tecnico romano, sarà la quarta stagione sulla panchina della Torres



SASSARI - «Avanti nel segno della continuità. La Torres è lieta di annunciare di aver confermato Mister Alfonso Greco alla guida tecnica della prima squadra per le prossime due stagioni. Un grande in bocca al lupo e sempre forza Torres». Con un post attraverso i propri canali social la Torres annuncia la riconferma di Mister Alfonso Greco alla guida tecnica della prima squadra per i prossimi due anni. Quella prossima, per il tecnico romano, sarà la quarta stagione sulla panchina della Torres.