Cor 9 giugno 2024 Il Falco Pescatore sceglie Capo Caccia Nuova eccezionale scoperta lungo la penisola di Capo Caccia. Avvistato il secondo nido di falco pescatore in attività con altri due pulli. Sono cinque i nuovi nati del 2024, prossimi all’involo



ALGHERO - La zona di Alghero, con lo straordinario areale di Capo Caccia e Porto Conte, ambiente privilegiato per il Falco Pescatore: Avvistato il secondo nido in attività con altri due pulli. Sono cinque i nuovi nati del 2024, prossimi all’involo. Tutte le attività di monitoraggio sono parte del progetto nazionale “Falco pescatore Italia” giunto alla sua ventesima annualità e che vede coinvolti storicamente il Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, il Parco regionale della Maremma, il Parco regionale di Migliarino San Rossore Massacciuccoli e da quattro anni a questa parte anche il Parco regionale di Porto Conte e il Parco nazionale dell’Asinara.