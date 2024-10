Cor 13 luglio 2024 Nelle biblioteche sassaresi un mese di eventi Proseguono le attività di promozione della lettura nelle biblioteche comunali. Martedì 16 alle 17:30, la sala conferenze di Palazzo d’Usini ospiterà un convegno dal titolo “Storiografia idealistica e mitopoiesi contemporanea”



SASSARI - Proseguono le attività di promozione della lettura nelle biblioteche comunali. Martedì 16 alle 17:30, la sala conferenze di Palazzo d’Usini ospiterà un convegno dal titolo “Storiografia idealistica e mitopoiesi contemporanea”. Nel corso della serata, Vanni Piras e Antonello Nasone presenteranno la recente produzione scientifica di Alberto Contu, insigne studioso dei percorsi filosofico-giuridici della Sardegna degli ultimi due secoli, presente anch’esso all’incontro. Nelle sue pubblicazioni emerge una significativa rilettura della cultura sarda a partire dall’Ottocento, sulla scia degli studi e delle teorie dell’hegeliano Floriano Del Zio e di Gioele Solari, maestro di Norberto Bobbio. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ersu e la Società Filosofica Italiana.



Il 25 luglio, visto il grande successo dell’anno scorso, si darà il via alla seconda edizione di “Leggimi ancora”. Le biblioteche di Palazzo d’Usini, di Li Punti e di Caniga doneranno fino a 5 libri a chi si recherà in una delle tre sedi. Periodicamente è necessario fare spazio tra gli scaffali eliminando i libri doppi, usurati o che da tempo non vengono più presi in prestito, per garantire materiali sempre nuovi nella forma e nei contenuti. La biblioteca ha selezionato per la donazione tutti quelli che ancora possono essere letti e andare ad arricchire le librerie di collezionisti, appassionati e nostalgici. L’iniziativa è valida fino a esaurimento scorte.



Nei prossimi giorni sono numerose anche le attività dedicate ai lettori più giovani.

Il 22 luglio nella biblioteca di Li Punti e il 30 nella biblioteca di Caniga, alle 16:45, si terrà un laboratorio di animazione alla lettura dal titolo “In fondo al mar”. Per bambine e bambini da 6 a 10 anni. Il 23 alle ore 17:00, nella sede di Palazzo d’Usini, si festeggerà la riapertura della rinnovata sala bambini e ragazzi. Un serata all’insegna di musica, teatro, giochi a cura dell’Associazione Il Colombre, in uno spazio nuovo e accogliente. L’ingresso è libero. Il 25 luglio, nelle sede di piazza Tola si terrà un incontro sulla storia candelieri a cura di Fabio Madau, presidente dell’Intergremio città di Sassari, e un laboratorio per la creazione del bora bora (decorazione di coarta che cost) a cura di Nanni Pasca, componente del gremio dei sarti. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Intergremio e la Rete delle grandi macchine a spalla. Per bambine e bambini da 6 a 10 anni.

Per partecipare ai laboratori è necessario iscriversi inviando una email o telefonando alla biblioteca in cui si terranno le attività. Biblioteca “P. Tola” 079 279 387 o biblioteca@comune.sassari.it ; biblioteca di Li Punti 079 279 980 o bibliotecalipunti@comune.sassari.it; Biblioteca di Caniga 079 279 954 o bibliotecacaniga@comune.sassari.it