S.A. 24 luglio 2024 Eolico Alghero, insieme commissioni e associazioni Lunedì sono state convocate congiuntamente le commissioni II e V per discutere del “progetto parco eolico flottante Mistral” alla presenza delle associazioni ambientaliste Lipu, Wwf e Legambiente



ALGHERO - Lunedì 29 luglio, alle ore 9.30, sono state convocate congiuntamente le commissioni II e V per discutere del “progetto parco eolico flottante Mistral” alla presenza delle associazioni ambientaliste Lipu, Wwf e Legambiente. «Fari accesi sul tema dell'eolico in Sardegna in particolare sui progetti che sono presentati negli specchi acquei davanti al territorio algherese, nessun allarmismo, ma sicuramente bisogna avere consapevolezza rispetto a quello che sta succedendo. E se da una parte è importante la transizione energetica verso le fonti rinnovabili, dall'altra parte è altrettanto importante, se non di più, tutelare il nostro patrimonio ambientale, paesaggistico e naturalistico al fine di scongiurare interventi impattanti sia on-shore che off-shore», commentano i due presidenti di commissione Emiliano Piras e Christian Mulas.



«La legge 5 del 03/07/24 (Misure urgenti per la Salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali) e la successiva delibera del 25/8 del 17/07/2024 a firma della Presidente della Regione Alessandra Todde, rappresentano un importante primo passo avanti verso la definizione di un modello più chiaro di governo e pianificazione del territorio in materia di energie rinnovabili. Dopo anni di voluto disinteresse da parte della politica regionale, nei quali sono state avviate e portate avanti indiscriminatamente decine e decine di procedure e progetti di impianti eolici e fotovoltaici in tutto il territorio della Regione, questi due atti rappresentano un sostanziale ed immediato passo in avanti, attraverso i quali le competenze autorizzative sui progetti vengono presi in mano alla Regione e si avvia un percorso pianificatorio finalizzato a identificare in maniera inequivocabile le aree idonee e non alla realizzazione di impianti di energie rinnovabili» avevano dichiarato nei giorni scorsi il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, impegnato insieme all'assessore all'Urbanistica Roberto Corbia «ad allargare il fronte del coinvolgimento e confronto con cittadini ed enti locali interessati alle proposte progettuali che interessano il territorio del Comune di Alghero e l'area vasta, con particolare riferimento al progetto per la realizzazione a Capo Marrargiu dell'impianto eolico offshore denominato "Mistral"».



Nella foto: Emiliano Piras