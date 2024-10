Cor 25 luglio 2024 Antonio Fusco ad Alghero e Stintino L’appuntamento con Antonio Fusco è il 26 luglio ad Alghero alle 21 a Villa Mosca e il 27 luglio si replica a Stintino alle Vele di pietra sempre alle 21



ALGHERO - Genera Festival prosegue le sue serate letterarie in programma ad Alghero sino al 28 luglio. Domani sera sarà ospite a Villa Mosca Antonio Fusco, uno scrittore a tutto tondo che trasforma il suo lavoro in arte romanzata. Fusco vive a Pistoia, dove è funzionario della Polizia di Stato. Laureato in Giurisprudenza e Scienze delle pubbliche amministrazioni, si occupa dal 2000 di casi di polizia giudiziaria in Toscana ed è criminologo forense. Ha esordito nella narrativa nel 2014 con il romanzo noir Ogni giorno ha il suo male introducendo il personaggio del commissario Tommaso Casabona protagonista al 2020 di sei indagini. Con La pietà dell'acqua ha vinto nel 2016 la quinta edizione del Premio Mariano Romiti.



Fusco sarà ad Alghero con il romanzo “La scomparsa di Elisa Ohlsen” che presenterà facendo riferimento a temi di attualità come i femminicidi. I personaggi di questo romanzo ruotano intorno ad uno schema che all’inizio sembra non avere alcun significato, ma che lentamente, soprattutto nella seconda parte del libro, prende i contorni di un vero thriller dai risvolti misteriosamente macabri ed intricati. La psicologia di ogni figura che si incontra nella storia è ben delineata, e trova il suo posto all’interno del racconto. Già dalle primissime pagine, Antonio Fusco ci proietta in una Roma veloce, spietata e misteriosa.



I luoghi dove si collocano i personaggi sono descritti con attenzione rispetto del ritmo della narrazione e l’inizio è quasi cinematografico, coinvolgente ed estremamente accattivante. Antonio Fusco sa come tenere incollato il lettore alle pagine del libro: lui stesso ha dichiarato che la scrittura è lo specchio dei fatti di cronaca che hanno interessato la comunità. Ne riporta persino il dettaglio in una nota finale. Un’ispirazione che si respira tra le pagine del libro, e lo rende a tratti tristemente familiare. Lo stile tipicamente giallo, condito da passi noir ed esoterici, rendono “La scomparsa di Elisa Ohlsen” una lettura estremamente appassionante.