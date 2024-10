Cor 25 luglio 2024 Entra nel vivo il Narcao Blues A Narcao (Sud Sardegna) entra nel vivo della sua trentaquattresima edizione il festival Narcao Blues: dopo la serata inaugurale (oggi, mercoledì 24) con il progetto Moore Plays Moore e il gruppo i Southern Avenue, domani - giovedì 25 - riflettori puntati sul palco di piazza Europa a partire dalle 21.30 per altri due concerti da non mancare



NARCAO - L'apertura è affidata a Jason Ricci, considerato tra i più importanti armonicisti blues contemporanei, a Narcao per l'unica data italiana del suo tour. Uno straordinario talento, quello del bluesman statunitense, nato a Portland nel 1974, come certificano gli svariati premi raccolti ai Blues Music Awards e il Grammy conquistato nel 2015 per la categoria "Best Blues Album". Nel suo vasto bagaglio di esperienze, un lungo elenco di apparizioni in album di artisti come Johnny Winter, Ana Popovic, Joe Louis Walker, Cedric Burnside, Walter Trout, Mike Zito, JP Soars, Nick Moss, Peter Karp, Nick Curran, The Mannish Boys, Too Slim and The Tail Draggers, Walter Trout, tra i tanti; e poi tour e concerti con John Fohl, The Iguanas, Damon Fowler, Pappa Mali, JP Soars, Eric Johanson, Big Chief Monk Boudreaux, Anders Osborne, Joe Krown e altri ancora. Jason Ricci & The Bad Kind è la formazione con cui è atteso a Narcao, con Kaitlin Dibbles alla voce, Brent Johnson alla chitarra, Bill Blok al basso e Rickey Shelton alla batteria.



È statunitense anche il protagonista del secondo set della serata, Selwyn Birchwood, pluripremiato chitarrista, suonatore di lap steel, cantante e songwriter con radici nella tradizione del blues, ma con lo sguardo rivolto verso il futuro. Classe 1985, nativo di Orlando, in Florida, Selwyn Birchwood chiama la sua musica "Electric Swamp Funkin' Blues": un'inebriante miscela di deep blues, rock dalle tinte psichedeliche, funk e soul con cui ha vinto l'International Blues Challenge nel 2013 e ottenuto ben quattro nomination ai Blues Music Awards 2024 nelle categorie "Best Blues Band", "Song Of the Year", "Contemporary Blues Album" e "Contemporary Blues Male Artist". A Narcao si presenterà alla testa della sua band che vede Regi Oliver ai sassofoni, Ed Krout all'organo e alle tastiere, Donald "Huff" Wright al basso e Byron "Bizzy" Garner alla batteria. Spenti i riflettori sul palco di piazza Europa, la musica prosegue come tuitte le notti nello spazio dopofestival in Località Santa Croce: di scena domani (giovedì) Vittorio Pitzalis con Williboy Taxi.