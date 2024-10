S.A. 26 luglio 2024 Fc Alghero accordo con la Futsal Alla prossima stagione, che inizierà a fine settembre Futsal Alghero si trasformerà in Futsal FC Alghero con presidente Andrea Alessandrini e vice presidente Gianluca Marra



ALGHERO - Una delle novità più rilevanti della nuova stagione sportiva in casa FC Alghero, presentate nel corso dell'incontro “Insieme per crescere” con oltre duecento persone partecipanti tra tesserati, famiglie, dirigenti e ospiti istituzionali, è certamente la partecipazione al campionato di serie B Nazionale di Futsal grazie all'accordo trovato con la Futsal Alghero. In sostanza, dalla prossima stagione, che inizierà a fine settembre Futsal Alghero si trasformerà in Futsal FC Alghero con presidente Andrea Alessandrini e vice presidente Gianluca Marras. Faranno parte della società e si occuperanno, nello specifico, del settore futsal tutti i dirigenti della Futsal Alghero: Francesco Rattu, Daniele Bonomo, Valentino Neri e Daniele Pica. Oltre ad una serie di collaboratori. L'attività si svolgerà al Pala Manchia, in attesa che vengano eseguiti i lavori per poter rendere la struttura agibile ad ospitare le gare di serie B.



Oltre la prima squadra, il progetto riguarderà soprattutto i giovani con il coinvolgimento sia nel calcio a 11 che nel calcio a 5. Un percorso parallelo che può dare maggiori sbocchi agli atleti. Per quanto riguarda la prima squadra che parteciperà alla serie B Nazionale, la Futsal FC Alghero sarà allenata dal tecnico cagliaritano Rino Monti, riconfermato dopo la passata stagione. La rosa è stata già definita con diverse conferme come gli algheresi Gianluca Idili e Alessio Becca e il sassarese Christian Russu e importanti nuovi arrivi come, ad esempio, Daniele Sportoletti, Francesco Zappalà e Walid El Aafi. «Tra la FC Alghero e la Futsal Alghero è subito scoccata la scintilla, una visione comune che ci ha portato ad unire le nostre forze. Sia io che Francesco Rattu abbiamo fortemente voluto la fusione di questi due progetti e sono orgoglioso di accogliere un'eccellenza nazionale del calcio a 5 all'interno del nostro grande progetto» dichiara il presidente Andrea Alessandrini.