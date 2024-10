Cor 27 luglio 2024 Sogeaal e Geasar insieme a Worldrise Organizzazione no-profit impegnata da oltre 10 anni per la conservazione efficace dei mari italiani. Hanno deciso di sviluppare un Laboratorio creativo ed educativo coinvolgendo le classi del plesso liceale E. Fermi, indirizzo Liceo Artistico F. Costantino di Alghero



ALGHERO - Sogeaal, Geasar, e Worldrise, organizzazione no-profit impegnata da oltre 10 anni per la conservazione efficace dei mari italiani, confermano una collaborazione che prevede una serie di iniziative per sensibilizzare i turisti, la comunità locale e le future generazioni alla protezione del Pianeta Blu. Dopo il primo evento di lancio della collaborazione, realizzato presso l’Aeroporto di Olbia a maggio, la partnership prosegue anche all’Aeroporto di Alghero con una nuova iniziativa di carattere ambientale dal titolo: “Sogeaal & Worldrise: insieme per la protezione dei mari.

Fino alla fine dell'anno, l’Aeroporto di Alghero ospiterà una Mostra Informativa realizzata da Worldrise, già presente presso l’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda.



Attraverso un percorso di infografiche divulgative, i visitatori e i passeggeri in transito potranno approfondire l'importanza della tutela del nostro mare, conoscere le Aree Marine Protette e scoprire le azioni quotidiane che ciascuno può compiere per contribuire alla salvaguardia del mare.

Le attività in collaborazione, tra divulgazione, educazione e partecipazione attiva, mirano infatti a sensibilizzare la comunità aeroportuale e l'opinione pubblica sull'importanza delle tematiche ESG (Environmental, Social, and Governance) e a promuovere il territorio, anche attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni locali.



In tale ottica, Sogeaal e Worldrise hanno deciso di sviluppare un Laboratorio creativo ed educativo coinvolgendo le classi del plesso liceale E. Fermi, indirizzo Liceo Artistico F. Costantino di Alghero. Durante l’anno scolastico 2024-2025, gli studenti parteciperanno ad una lezione didattica in aula, per approfondire insieme ai biologi marini di Worldrise i temi della biodiversità marina e dell’importanza della sua salvaguardia. Successivamente, le classi saranno accompagnate in una biopasseggiata lungo la spiaggia antistante l’Istituto scolastico, per osservare direttamente le tracce della vita marina sulla sabbia. Il progetto si concluderà con la creazione di output grafici e artistici da parte di alcuni degli studenti del Liceo Artistico. Gli elaborati verranno esposti presso l’Aeroporto per dare visibilità all’iniziativa e al messaggio di sensibilizzazione verso la tutela del mare come interpretato dagli studenti.