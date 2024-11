S.A. 1 agosto 2024 Master in Five Stars Hotel Management a Pula Anche la nuova edizione, in partenza nel mese di febbraio 2025, sarà caratterizzata da un percorso formativo completo e innovativo, suddiviso in una fase d´aula di 5 mesi, seguita da 5 mesi di stage presso strutture alberghiere di prestigio sia nazionali che internazionali



CAGLIARI - Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del Master in Five Stars Hotel Management presso l’Hotel Business School by Forte Village, nato in collaborazione con la LUISS Business School, recentemente riconfermato al 1° posto assoluto in Italia e al 5° posto mondiale nella classifica Eduniversal, riconosciuta a livello globale come un indicatore di eccellenza accademica e formativa. Anche la nuova edizione, in partenza nel mese di febbraio 2025, sarà caratterizzata da un percorso formativo completo e innovativo, suddiviso in una fase d'aula di 5 mesi, seguita da 5 mesi di stage presso strutture alberghiere di prestigio sia nazionali che internazionali. Le lezioni, interamente in lingua inglese, copriranno vari aspetti fondamentali per intraprendere un percorso di carriera nel settore della Luxury Hospitality a livello mondiale.



Inoltre, attività didattiche innovative come i Business Game in collaborazione con una prestigiosa università americana offriranno un'esperienza pratica unica nella gestione alberghiera. Gli studenti avranno inoltre l'opportunità di partecipare ad un modulo tenuto da esperti della International Butler Academy, istituzione di prestigio mondiale specializzata nella formazione di maggiordomi professionisti, che andrà ad arricchire ulteriormente le competenze nel settore dell'ospitalità di lusso. Completano l’offerta, attività di Team Building come l’Orienteering in Outdoor, il corso Sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione per l’utilizzo del software Oracle Opera PMS, fra i Property Management System più utilizzati per la gestione alberghiera.