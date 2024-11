S.A. 7 agosto 2024 Ad Alghero l´ARS Musicandi Ensemble L´Ars Musicandi Ensemble eseguirà musiche di Antonio Vivaldi e J. Sebastian Bach. Appuntamento venerdì 9 agosto alle 21 in Cattedrale



ALGHERO - Un venerdì di grande musica, quello che l’ARS Musicandi Ensemble si prepara a raccontare alla platea nell’atteso evento in programma venerdì 9 agosto 2024, ore 21 negli spazi della Cattedrale di Santa Maria in via Sant’Erasmo nr 12 ad Alghero. L'Ars Musicandi Ensemble è formato da ben 11 talentuosi componenti - Marco Ligas, koncertmeister - violino solista; Gavina Lupinu, Vittorio Vargiu, Alessandra Cocco e Alessio Manca, violini; Donatella Parodi e Maria Vicentini, viole; Francesco Abis e Roberta Botta, violoncelli; Sergio Fois, contrabbasso; Laura Lambroni, cembalo. Un connubio d’arti e di sensibilità perfetto, armonioso nel suo esprimersi all’unisono e “amplificato” dalla solenne bellezza della cattedrale algherese, in una serata che si candida a diventare “ricordo” dell’estate catalana. L'Ars Musicandi Ensemble eseguirà musiche di Antonio Vivaldi e J. Sebastian Bach, cimentandosi in una prova ad alto tasso di coinvolgimento artistico ed emotivo, capace di rapire il pubblico e trasportarlo in una dimensione altra immersa nella bellezza della musica. L’evento è organizzato dalla Polifonica Santa Cecilia e dall’Associazione Musicando Insieme.