Cor 13 agosto 2024 Tempio: 1,3 milioni per le strade rurali È stato rimodulato ieri 8 agosto, dal nuovo Consiglio regionale, il finanziamento di 1,3 milioni di euro ottenuto nel 2023 dal Comune di Tempio e destinato alla manutenzione e ripristino della rete delle strade rurali dell’agro tempiese



TEMPIO - È stato rimodulato ieri 8 agosto, dal nuovo Consiglio regionale, il finanziamento di 1,3 milioni di euro ottenuto nel 2023 dal Comune di Tempio e destinato alla manutenzione e ripristino della rete delle strade rurali dell’agro tempiese. Il finanziamento – non trasferito ai Comuni interessati a causa di problemi procedurali – è stato riassegnato grazie all’azione sinergica del sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis, dell’assessore al Bilancio, Agro e Strade vicinali Paolo Cossu e dell’ex assessore regionale Andrea Biancareddu presso i competenti uffici regionali, trovando la piena disponibilità del nuovo assessore regionale all'Agricoltura e riforma agro-pastorale Gian Franco Satta, che l’Amministrazione ringrazia per il prezioso interessamento.