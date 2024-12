Dir 10 settembre 2024 Ozieri: lotta alle patologie neoplastiche L’ospedale “Segni” di Ozieri è stato arricchito in questi giorni di un ecografo di ultimissima generazione, caratterizzato dalla presenza di una sonda endocavitaria ad indirizzo proctologico



SASSARI – L’ospedale “Segni” di Ozieri è stato arricchito in questi giorni di un ecografo di ultimissima generazione, caratterizzato dalla presenza di una sonda endocavitaria ad indirizzo proctologico, capace di acquisire immagini bi e tridimensionali, ad elevatissima risoluzione, che consentira’ uno studio accurato del canale anale e del retto, sia per la diagnosi delle patologie benigne (come ascessi, fistole e lesioni muscolari) che maligne (come tumori del retto e canale anale).



Un’acquisizione che rientra nel più ampio progetto della Asl di Sassari, portato avanti con il supporto di Ares Sardegna, di ammodernamento della dotazione tecnologica che ora ha interessato la S.C. di Chirurgia Generale e d'Urgenza dell’ospedale di Ozieri. “Il rinnovo delle dotazioni tecnologiche rientra nell'ambizioso progetto dell’azienda sanitaria sassarese di incrementare le campagne di screening delle patologie neoplastiche del tratto digestivo superiore ed inferiore, garantendo agli utenti che si rivolgono ai servizi aziendali, il miglior trattamento diagnostico-terapeutico possibile, in linea con i più elevati standard nazionali”, spiega il direttore generale della Asl n. 1, Flavio Sensi.



In questi giorni, grazie alla nuova apparecchiatura, sono state effettuate le prime sedute ambulatoriali di ecografia: “La nuova strumentazione consentirà il completamento diagnostico di patologie spesso altamente invalidanti. In quest’ottica il percorso diagnostico-terapeutico potrà iniziare e completarsi interamente presso la S.C. di Chirurgia Generale e d'Urgenza, attraverso un percorso di screening continuo e diffuso e conseguente trattamento precoce del cancro gastrico e colo-rettale. L'utilizzo dell'ecografia transrettale consentirà un'accurata stadiazione loco-regionale della patologia neoplastica del colon-retto, consentendo inoltre di personalizzare il trattamento terapeutico”.



Per accedere al servizio ambulatoriale di ecografia di II livello, con la prescrizione medica dello specialista con l’indicazione all’esecuzione di ecografia transrettale, e’ sufficiente contattare la Chirurgia di Ozieri, inviando una mail all’indirizzo chirurgia.sosegniozieri@aslsassari.it