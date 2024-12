Cor 12 settembre 2024 Laboratori Ceas a Baratz nekl weekend “La carta che germoglia”, un laboratorio creativo che, a partire da carta e cartone di scarto, permetterà di realizzare piccoli gadget che una volta utilizzati non dovranno essere buttati



SASSARI - Sabato 14 settembre, dalle 9.30 alle 12.30 le educatrici del Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari propongono ‘La carta che germoglia’, un laboratorio creativo che, a partire da carta e cartone di scarto, permetterà di realizzare piccoli gadget che una volta utilizzati non dovranno essere buttati ma….piantati! All’interno della carta riciclata infatti troveranno posto tanti semi, tutti diversi che, messi in un vaso o direttamente nella terra, prenderanno vita con nuovi fiori per offrire colori, profumi e un ambiente ospitale per insetti utili. Il laboratorio gratuito, destinato a bambine e bambini dai 4 anni in su, sarà condotto da Paola Delogu, Ilaria Cossu e Alida Manca e si svolgerà nei locali del Ceas Lago Baratz in via dei Fenicotteri, 25. Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione al numero 079533097 (dalle 9 alle 12:30) o via mail all'indirizzo ceas.baratz@comune.sassari.it indicando i nomi e l’età dei partecipanti.