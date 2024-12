Cor 13 settembre 2024 Nuova sede per la Consulta Giovani di Alghero Inaugurazione della nuova sede della Consulta Giovani di Alghero e riunione con le Consulte Regionali. L´inaugurazione arriva in un momento di grande fermento



ALGHERO - La Consulta Giovani di Alghero invita la cittadinanza in occasione dell'inaugurazione della nuova sede presso il Parco Martin Luther King. L'evento, previsto per il 14 settembre dalle 16.30 alle 20, rappresenta un importante traguardo per la città e per i giovani del territorio. Oltre all'inaugurazione, Alghero avrà l'onore di ospitare una riunione delle consulte giovanili del Sassarese, un momento di scambio e confronto su idee e progetti per il futuro delle nuove generazioni.



Questa inaugurazione arriva in un momento di grande fermento per la Consulta Giovani, che continua a lavorare con impegno per promuovere iniziative a favore dei giovani della città. La nuova sede, situata in una zona simbolica come il Parco Martin Luther King, sarà un luogo d'incontro e di progettazione, pensato per incentivare la partecipazione giovanile nella vita politica e sociale della comunità. Alessio Auriemma, organizzatore dell'evento, ha voluto sottolineare l'importanza di questa inaugurazione.



«L’apertura della nuova sede rappresenta non solo un punto di riferimento per i giovani di Alghero, ma anche un simbolo di collaborazione tra le diverse realtà giovanili della Sardegna. L’incontro con le altre Consulte regionali sarà un momento cruciale per costruire una rete di idee e iniziative comuni che possano dare voce alle esigenze delle nuove generazioni». Infine, Cristian Fois, coordinatore della consulta Algherese, ha evidenziato l'importanza di creare sinergie tra le realtà giovanili del territorio: «La riunione con le Consulte giovanili del Sassarese è una grande opportunità di scambio e crescita. Questi incontri ci permettono di confrontarci su temi comuni e di elaborare strategie condivise per affrontare le sfide che i giovani si trovano ad affrontare oggi».



L'evento, che si avvale del supporto di partner locali come Kibò Bar Bistrot, Aspusori event e Start club, si concluderà con una tavola rotonda tra le Consulte giovanili del Sassarese. Durante la riunione verranno affrontati temi importanti per il territorio, con un focus particolare sulle opportunità di crescita e di partecipazione attiva per i giovani. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Consulta Giovani di Alghero tramite i loro canali social.