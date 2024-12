Cor 13 settembre 2024 Campi Boe, faccia a faccia con gli Ambientalisti Campi Boe a Porto Conte: ecco tutti i documenti

«Boe in Area Protetta, sconcertante aggressione»

Grotta di Nettuno e Grotta Verde a rischio privati Il comune di Alghero con gli assessorati all´Ambiente e all´Urbanistica incontrerà le associazioni e tutti gli interessati per discutere dei nuovi campi boa progettati nella rada di Alghrro. L’incontro il prossimo 17 settembre







Il progetto a firma del raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Corrias-DPconsulting-Achenza-Lopez-Geomars - contestato e osteggiato da Italia Nostra, Lipu, SardegnAmbiente, Punta Giglio Libera-Ridiamo Vita al Parco, Earth Gardeners, Parco Nord Ovest Sardegna e Sardenya i Llibertat - è stato finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR-MER) nel quadro degli: Interventi 9, 10 e 11 - "Attività di Protezione di habitat sensibili mediante la realizzazione di Campi ormeggio". Prevede la realizzazione di nuovi campi boe nell’Area Marina Protetta di Capo Caccia - Isola Piana, due dei quali, all’interno della baia di Porto Conte, con ormeggi per grandi yacht da 40, 70 e 100 metri di lunghezza. Dall’analisi delle tabelle del Progetto di fattibilità risulta che è previsto il posizionamento di ulteriori 125 punti di ormeggio che farebbero così salire a 216 il numero di boe che sarebbero operative alla fine degli interventi.



L’integrazione del corredo documentale ha anche comportato la ridefinizione della tempistica per la presentazione delle osservazioni da parte di tutti i possibili interessati. La nuova scadenza è stata fissata entro (30) trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione avvenuta il 06.09.2024. Data l’importanza del progetto ed al fine di consentire la massima informazione e il più ampio confronto e la partecipazione alle scelte di tutta la comunità - così come Quarter.



Nei giorni scorsi, i competenti uffici regionali dell'Assessorato Ambiente (Servizio V.I.A.), hanno proceduto alla pubblicazione di ulteriore documentazione tecnica a corredo della istruttoria in materia di valutazioni di incidenza ambientale (V.Inc.A) riguardante il progetto, presentato dalla Azienda Speciale Parco di Porto Conte, per la implementazione di 125 boe di ormeggio da realizzare all'interno dell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola e di un tratto di mare della ZSC ITB010042. La richiesta urgente d'integrazione documentale era stata inoltrata da numerose associazioni ambientaliste algheresi. sollecitato peraltro dalle stesse assoxciazioni che avevano chiesto uno specifico incontro al sindaco - gli assessorati all'Ambiente e all'Urbanistica del Comune di Alghero, promuovono un incontro pubblico per il giorno martedì 17 settembre (ore 17) presso la sala conferenze delNella foto: il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto con l'assessore Raniero Selva