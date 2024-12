Cor 13 settembre 2024 Boe in Area Protetta: quì tutti i documenti Ecco il link diretto al sito della Regione Sardegna in cui si può visionare il progetto completo depositato, per la realizzazione di alcuni campi boe nel golfo di Alghero







CONSULTA TUTTI I DOCUMENTI UFFICIALI ALGHERO - Il progetto prevede la realizzazione di nuovi campi boe nell’Area Marina Protetta di Capo Caccia - Isola Piana, due dei quali, all’interno della baia di Porto Conte, con ormeggi per grandi yacht da 40, 70 e 100 metri di lunghezza. Dall’analisi delle tabelle del Progetto di fattibilità risulta che è previsto il posizionamento di ulteriori 125 punti di ormeggio che farebbero così salire a 216 il numero di boe che sarebbero operative alla fine degli interventi.