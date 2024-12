Cor 17 settembre 2024 Voce Amica Sassari: formazione per volontari Iscrizioni al nuovo corso di formazione per volontari dell’ascolto, un’opportunità aperta a chiunque desideri mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per offrire supporto a persone in difficoltà



SASSARI – Voce Amica Sassari ODV annuncia l’apertura delle iscrizioni al nuovo corso di formazione per volontari dell’ascolto, un’opportunità aperta a chiunque desideri mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per offrire supporto a persone in difficoltà. Il corso, della durata di circa 3 mesi, sarà strutturato in incontri monosettimanali, durante i quali verranno affrontati temi legati all’ascolto attivo e alle tecniche di risposta telefonica.



L’obiettivo principale del percorso formativo è fornire le basi dell’ascolto attivo, uno strumento fondamentale per chi si approccia a un servizio che mette al centro la capacità di ascoltare senza giudicare e di creare uno spazio sicuro per chi cerca aiuto. Al termine del corso, i partecipanti, insieme ai formatori, decideranno se proseguire all'interno dell’associazione come volontari attivi. Durante gli incontri, saranno trattati argomenti specifici che prepareranno i futuri volontari a rispondere al telefono, una delle modalità principali con cui Voce Amica Sassari ODV offre supporto quotidiano a chi sta attraversando momenti di crisi o difficoltà.



Lo scorso 10 settembre, Voce Amica Sassari ODV ha partecipato alla Giornata Mondiale per la Prevenzione al Suicidio, illuminando di blu Palazzo Ducale. L'iniziativa, che ha coinvolto l'intera amministrazione comunale, è avvenuta alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia, insieme a diversi membri del consiglio comunale e della giunta. Questo gesto simbolico ha voluto richiamare l’attenzione sull’importanza dell’ascolto come strumento di prevenzione e sulla necessità di creare un ambiente in cui chi è in difficoltà possa trovare un supporto concreto.