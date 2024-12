Cor 17 settembre 2024 Tore Frulio, presentazione a Genova Venerdì 20 settembre 2024, presso il Palazzo Ducale di Genova, la presentazione del libro “Gavino torna al mare” editato da Carlo Delfino



GENOVA - "Gavino torna al mare” editato da Carlo Delfino. Il libro è una descrizione romanzesca di uno spaccato di vita economica e sociale con al centro la città di Alghero, i suoi trascorsi marinareschi, le sue potenzialità che nel tempo si sono perdute. Il filo conduttore del racconto è un dialogo immaginario tra padre e figlio che ci porta al passato e arriva fino ai giorni nostri dando una lettura del futuro ipotizzando un ritorno di Gavino proprio al mare che per la generazione della famiglia Frulio è stato fonte di ricchezza, di lavoro, di commercio, di economia. Il titolo è indicativo della ipotesi che Tore Frulio ha dentro si sé: creare le condizioni per fare in modo che Alghero e la Sardegna tornino al mare. Venerdì 20 settembre 2024 alle ore 18, presso il Palazzo Ducale di Genova, la presentazione del libro alla presenza dell'autore, Tore Frulio, e dell'editore Carlo Delfino.