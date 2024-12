S.A. 18 settembre 2024 Rassegna al femminile: si alza il sipario a Sassari Allo spazio TEV a Sassari la rassegna “Quadri di donne” di Theatre en vol, quattro spettacoli per raccontare le molteplici sfumature del vivere al femminile. Primo appuntamento sabato 21 settembre



SASSARI - Comincia questo sabato 21 settembre allo spazio TEV a Sassari la rassegna “Quadri di donne” di Theatre en vol, quattro spettacoli per raccontare le molteplici sfumature del vivere al femminile. La disparità di genere, la lotta nella Resistenza, l’insondabile potere delle janas e i labili confini tra la vita e la morte ci verranno raccontati da donne contemporanee e mitiche, che per quattro settimane ci catapulteranno in mondi diversi e in diverse dimensioni emotive. Primo appuntamento sabato alle 21 con lo spettacolo di genere “Unghie e Crisi”, dove Marta Proietti Orzella e Daniela Pulisci ci offrono uno sguardo sulla realtà lavorativa odierna e le sue gravi disparità di genere. Conosciamo Sonia, madre single che improvvisa un centro estetico nel corridoio di casa diventando estetista e psicologa delle sue clienti, stimolando il dialogo e la complicità femminile grazie a curiosi “aneddoti al femminile”. Scritto da Ilaria Nina Zedda (regista sarda che fa parte della Rete Nazionale per la Parità di Genere delle Arti Performative) lo spettacolo ha vinto il primo premio di drammaturgia del concorso “Donne e lavoro, Donne a lavoro” organizzato dalla Provincia di Cagliari.



Si prosegue domenica 29 alle 19 con le janas di Le Voci di Astarte protagoniste di “Janas S’Incantu”: sacerdotesse della Dea Madre in armonia con la natura, esperte di erbe e guaritrici che insegnarono ai sardi a filare e a tessere, a preparare il pane, a ballare Su Ballu Tundu. Donne potenti ben diverse dalle fate alate o dalle streghe fantastiche protagoniste di leggende secolari. Uno spettacolo che parla di identità al femminile, che dipana una storia antica ancora attuale riconsegnandoci un’atmosfera magica quasi dimenticata. Il 6 ottobre La compagnia Il Crogiuolo ci regala il racconto della vita di Joyce Lussu, una figura storica eccezionale, moderna e scandalosa. La vita della partigiana, scrittrice, traduttrice, e moglie di Emilio Lussu, verrà narrata dalla voce di Rita Atzeri sulle note d’arpa di Chiara Vittone. Anche per lo spettacolo “Joyce Lussu, la rivoluzione possibile” appuntamento alle 19.



Chiude la rassegna lo spettacolo “Mare” di Francesca Pica, che domenica 13 Ottobre sempre alle 19 ci porterà nelle Isole Eolie, raccontando storie di fatti straordinari successi realmente, documentati dall’antropologa Macrina Marilena Maffei dai cui testi si ispira lo spettacolo realizzato con il tutoraggio della compagnia Le Belle Bandiere. In una notte nera, in una piccola spiaggia di sassi, due donne si incontrano. Il tempo e lo spazio si dilatano, realtà e fantasia si confondono. Visioni, incontri inaspettati, viaggi e ricordi aprono la possibilità a cose impossibili. Miti, simboli e figure arcaiche, ora amichevoli ora minacciose, svelano le Isole Eolie e la loro feroce bellezza, tra storie di majare, pescatrici e serpi con i capelli.