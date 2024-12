S.A. 27 settembre 2024 A Sassari 5 incontri di sostegno alla genitorialità Il Coordinamento pedagogico territoriale di Sassari organizza un percorso di sostegno della genitorialità per le famiglie di bambine e bambini dai 0 ai 6 anni: l’età in cui si mettono le basi per il futuro della persona e durante la quale si può contribuire a prevenire e ridurre le problematiche adolescenziali. Si svilupperà in 5 incontri, a partire dal 2 ottobre



SASSARI - Il Coordinamento pedagogico territoriale di Sassari organizza un percorso di sostegno della genitorialità per le famiglie di bambine e bambini dai 0 ai 6 anni: l’età in cui si mettono le basi per il futuro della persona e durante la quale si può contribuire a prevenire e ridurre le problematiche adolescenziali. Si svilupperà in 5 incontri, a partire dal 2 ottobre, che si terranno nella sala Langiu del Comando della Polizia locale dalle 14.30 alle 16.15 o dalle 16.45 alle 18.30. Organizzato dal Comune di Sassari in quanto ente capofila del Sistema Integrato 0-6, il percorso, dal titolo "Tra emozione e ragione - Il metodo del dialogo emotivo nella relazione educativa" e curato dal pedagogista Lorenzo Braina, si propone di sostenere la relazione educativa genitore-bambino/a attraverso una riflessione sulla propria capacità di gestione dei vissuti emotivi e sociorelazionali. «È importante riflettere sulla cura e sui bisogni di questo tempo e provare ad accompagnare i genitori alla ricerca di risposte adeguate» spiega Braina.



Si inizia il 2 ottobre con “È arrivato il tempo: il distacco dai genitori e l’inserimento nei contesti educativi (nido, infanzia, primaria)” per proseguire il 29 ottobre con “Educare alle emozioni e alla loro gestione: esistono emozioni o esperienze negative e da far evitare?”. A novembre si terranno altri due appuntamenti: il 13 novembre con “Regole eccezioni capricci e bisticci: comprensione gestione nel quotidiano” e il 27 con l’incontro dal titolo “È nato così: Lo sguardo della madre e l’abbraccio del padre nella formazione del carattere”. Infine il 4 dicembre ci sarà l’ultimo appuntamento “Storie di famiglia: dinamiche familiari nella cura dei bambini”. In caso di disponibilità di posti, gli incontri saranno aperti anche a educatori e insegnanti dei Servizi 0-6 del territorio.



Nella foto: Lorenzo Braina