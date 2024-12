S.A. 19 settembre 2024 A Ittireddu la Mostra dell´Asino di razza sarda Oltre 30 gli asini di razza Sarda iscritti al Concorso. Si svolgerà il 21 ed il 22 settembre. Numerosi anche gli animali che parteciperanno alla rassegna delle razze equine ed asinine della Sardegna



ITTIREDDU - Si svolgerà il 21 ed il 22 settembre ad Ittireddu presso il Galoppatoio comunale la 3^ edizione della Mostra regionale dell’Asino di razza Sarda, organizzata da ANAREAI, AARS, Comune di Ittireddu e Associazione Ippica Ittireddese che sarà affiancata dalla Rassegna regionale delle razze equine ed asinine della Sardegna. Al concorso sono iscritti oltre 30 asini di razza Sarda, provenienti da tutta l’isola. In particolare, saranno presenti le aziende di Pilleri Matteo di San Vito (SU), Fois Massimilia di Villasalto (SU), Mazza Salvatore Antonio di Berchidda (SS), Suella Antonio Luigi di Uta (SU), Cotzia Giuseppe di Cuglieri (OR), Pilo Giovannantonio di Sassari, Az. Agr. Zampa Giorgio di Cuglieri (OR), Canu Antonio di Ittireddu (SS) ed Agris Sardegna.



Numerosi anche gli animali che parteciperanno alla rassegna delle razze equine ed asinine della Sardegna: gli asini bianchi dell’Asinara saranno presenti con le aziende di Cireddu Michele di San Vito (SU), Pilo Giovannantonio di Sassari e Agris Sardegna, i Cavallini della Giara con le aziende di Sedda Giuseppe di Genoni (OR), Mereu Franco Angelo di Gesturi (OR) e Agris Sardegna mentre i Cavalli del Sarcidano saranno esposti dal Comune di Laconi (OR), dalla Soc. Agr. Fodde e Cadeddu di Cuglieri (OR), Nonne Gianmichele di Dorgali (NU), Coni Simone di Sant’Andrea Frius (SU) ed Agris Sardegna. Il programma prevede l’apertura dei box alle 10 di sabato 21 a cui seguirà, alle ore 11 un incontro sulle Principali Patologie dell’Asino con l’intervento dei docenti Eraldo Sanna Passino e Maria Grazia Cappai del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari mentre nel pomeriggio è in programma il palio degli asinelli.



La mattinata di domenica, a partire dalle ore 10, sarà invece dedicata al concorso che decreterà il vincitore della terza edizione della manifestazione e che di diritto parteciperà alla Fieracavalli di Verona in programma nel mese di novembre. Un asino, per poter essere iscritto come Sardo deve possedere precisi requisiti che oggi, in Sardegna, hanno solo 3.000 soggetti rispetto ad una popolazione complessiva di oltre 9.000 asini. Infatti, il mantello deve essere sorcino, possedere una riga mulina crociata ed avere il bordo scuro delle orecchie mentre l’altezza al garrese, sia nei maschi che nelle femmine deve essere compresa tra gli 80 ed i 115 cm.