Cor 23 settembre 2024 Egea algherese, FdI soddisfatta «L’iniziativa, avviata dalla nostra amministrazione e votata dalla nostra rappresentante Monica Pulina e dal resto del Consiglio Comunale lo scorso agosto, ha rappresentato un momento di grande unità e partecipazione »



ALGHERO - «Come gruppo direttivo di Fratelli d'Italia Alghero esprimiamo profonda soddisfazione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Egea Haffner. L'avvenuta accettazione, da parte della donna simbolo dell'esodo giuliano-dalmata e testimone vivente della forza e del coraggio di chi ha saputo ricostruire dopo una tragedia, ci riempie di gioia».



«L’iniziativa, avviata dalla nostra amministrazione e votata dalla nostra rappresentante Monica Pulina e dal resto del Consiglio Comunale lo scorso agosto, ha rappresentato un momento di grande unità e partecipazione. Presente alla celebrazione il nostro deputato Salvatore Sasso Deidda, da sempre vicino al territorio, ha sottolineato l'importanza di trasformare in patrimonio comune la storia dell'esodo e lottare ogni giorno contro negazionismo e giustificazionismo».



«Ringraziamo e facciamo i complimenti alle sei associazioni di Fertilia che hanno hanno organizzato una tre giorni ricca e importante, parte del più ampio progetto per la valorizzazione delle Città di fondazione finanziato dall'amministrazione di centrodestra, e in particolare dall'allora assessore al turismo e alla cultura e oggi capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Cocco, grazie ai fondi regionali. Benvenuta, Egea Haffner, nuova cittadina di Alghero».