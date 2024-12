Cor 28 settembre 2024 Sosta e lettura di fronte al mare dell’Argentiera Apre il il nuovo spazio rigenerato dedicato alla sosta e alla lettura di fronte al mare dell’Argentiera: Discesa Mare è ideato e realizzato da LandWorks in collaborazione col Comune di Sassari e numerosi altri enti



SASSARI - Inaugura oggi (sabato) all’Argentiera un nuovo spazio pubblico dedicato alla sosta e alla lettura: la Discesa Mare. Ideato e realizzato da LandWorks in collaborazione col Comune di Sassari e numerosi altri enti, rappresenta l’ultimo importante tassello del progetto di rigenerazione MAR - Miniera ARgentiera, il centro culturale ibrido, luogo di sperimentazione, produzione e diffusione culturale, nato nel 2018 da un progetto partecipato di rigenerazione territoriale a base culturale che mira alla valorizzazione e rivitalizzazione dell’antico complesso minerario.



In continuità con la Scala, lo spazio dedicato alla cultura, e il Fronte Mare, che promuove lo sport, questo terzo atto, destinato alla sosta e alla lettura, è vincitore per il terzo anno consecutivo del premio nazionale "Creative Living Lab", promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, che mira a promuovere processi di rigenerazione dei territori periferici attraverso la realizzazione di microprogetti innovativi e di qualità, in ambito culturale e creativo, orientati alla trasformazione e al riutilizzo di spazi interstiziali, aree o edifici abbandonati o dismessi e zone di verde non curate.



La giornata inaugurale avrà inizio alle ore 9 con l'attività di volontariato ambientale "Puliamo il Mondo", un'iniziativa promossa da Legambiente che coinvolge cittadini di tutte le età e mira a sensibilizzare sul rispetto dell'ambiente e sulla gestione responsabile dei rifiuti. Successivamente, l'evento entrerà nel vivo con l'inaugurazione ufficiale dello spazio arricchita da un dibattito aperto incentrato sul tema della rigenerazione a base culturale. Sarà un’opportunità per confrontarsi con i partner del progetto e altri rappresentanti del mondo culturale e delle istituzioni locali, per discutere insieme le sfide e le opportunità che tali progetti offrono al territorio.



L’evento proseguirà nel pomeriggio con i laboratori creativi per adulti e bambini (ore 15.00), per concludersi con la visita guidata al borgo (ore 16.00), un piccolo trekking e un aperitivo al tramonto (ore 18.30), organizzati con il supporto del Parco Geominerario, Storico Ambientale della Sardegna. Sarà possibile contribuire alla crescita dello spazio donando un libro, che entrerà a far parte della libreria comune sempre aperta e accessibile a tutti. Ogni donazione arricchirà la collezione, già avviata dal Centro del Riuso del Comune di Sassari, creando un punto di riferimento culturale condiviso. Questo gesto semplice permetterà non solo di condividere il piacere della lettura, ma di alimentare la conoscenza collettiva e promuovere l'idea di una cultura accessibile e in continua evoluzione.