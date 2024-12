Cor 28 settembre 2024 Rose Villain al Decimomannu Music Festival da oggi (sabato 28) a lunedì 30 settembre prende vita la prima edizione del DCM Music Festival, nuovo appuntamento di inizio autunno organizzato e supportato dall’amministrazionie comunale in concomitanza con la celebre festa di Santa Greca



DECIMOMANNU - Un festival musicale gratuito, pensato per i più giovani, con l’obiettivo di incrementare l’offerta turistica di Decimomannu: da oggi (sabato 28) a lunedì 30 settembre prende vita la prima edizione del DCM Music Festival, nuovo appuntamento di inizio autunno organizzato e supportato dall’amministrazionie comunale in concomitanza con la celebre festa di Santa Greca. Tra gli ospiti della prima edizione Rose Villain, Antani Project, i dj set di Rossella Duville e Simon, il rapper Grizy e la musica di Zona Trap. Non solo musica, ma anche ristoranti tenda, chioschi, food trucks e tanto altro.



«Dal 27 settembre al primo ottobre a Decimomannu, si terrà sarà la festa di Santa Greca. Una grande manifestazione conosciutissima e alla quale tutti i decimesi sono affezionati e che lega una parte religiosa e di tradizione profonda ai festeggiamenti civili», dichiara la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu: «quest'anno cercheremo di renderla ancora più ricca e più sicura attraverso imponenti misure di sicurezza, ma anche attraverso un programma che permetterà ai pellegrini, ma anche ai turisti, di scoprire antiche tradizioni, saperi e sapori tradizionali della Sardegna e del nostro territorio. La festa di Santa greca è un momento di grande gioia per la comunità decimese, un momento di socializzazione, un’occasione in cui si ritrovano gli amici e ci si riunisce con la famiglia, come se fosse il nostro secondo Natale. È un evento importante tanto sentito e vogliamo trasferire questi sentimenti anche all'esterno, per far capire a chi viene che dietro questa manifestazione festosa ci sono anche grandi momenti di fede e di devozione verso questa piccola grande Santa che ci accompagna durante tutto l'anno. Quest'anno oltre la festa religiosa, e i classici festeggiamenti civili, abbiamo pensato di arricchire l'evento con una grande manifestazione chiamata DCM Music Festival, un momento importante, di spettacolo, di cultura e di musica che culminerà il 30 settembre con il concerto di Rose Villain. Raccomandiamo a tutti di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere gli appuntamenti legati alla Sagra di Santa Greca, massimizzando tutti gli spostamenti con le vetture a pieno carico.»



«Il DCM Music Festival è la vera novità di quest'anno a Decimomannu. Vivremo tre giorni di musica insieme a tanti artisti, e speriamo di portare una bella ventata di novità e divertimento in occasione della festa di Santa Greca», afferma la consigliera del Comune di Decimomannu Rossella Duville: «nel progettare la manifestazione, abbiamo pensato al sabato in discoteca, termine “romantico”, con Zona Trap per far ballare i più giovani. Sul palco ci saranno poi gli Antani Project, che faranno il loro live spaziando tra diversi generi musicali, e in chiusura, nella serata di lunedì la grande ospite Rose Villain. Abbiamo pensato di coinvolgere anche la fascia di pubblico non direttamente interessato a quello che già offre la nostra festa, valorizzando il territorio e integrando l’offerta turistica. Puntiamo ai più giovani, anche se la musica non ha età e ha il potere di abbracciare tutti.»