Cor 29 settembre 2024 Debutto amaro per la Dinamo con Scafati 86-97 al Pala Serradimigni nell´anticipo della prima giornata del massimo campionato di basket. Scafati gioca una partita super: 13/20 da 3 punti



SASSARI - Debutto davvero duro per la Dinamo Sassari che viene sconfitta 86-97 al Pala Serradimigni da Scafati nell'anticipo della prima giornata del massimo campionato di basket, che gioca una partita super, tirando con 13/20 da 3 punti e trovando protagonisti diversi all’interno del match. La sfuriata del Banco nel terzo quarto vale + il 9 (50-41) ma i campani non si scompongono e reagiscono da vera squadra. Stewart è micidiale con tre triple consecutive, Sorokas firma il break dell’ex, Bendzius nel finale tenta una disperata rimonta, ma la Givova chiude il conto con percentuali pazzesche, nonostante 30 punti di Sokolowski, massimo in carriera in serie A. 16 punti per Fobbs, 13 punti per Halilovic.



DINAMO – SCAFATI 86-97 (21-22 / 37-41/ 60-63)

Dinamo: Bibbins 3 (1/6 2p 0/4 3p 6 ass), Fobbs 16 (5/7 1/5), Sokolowski 30 (6/9 2p 5/7 3p), Bendzius 14 (4/5 2/6 6 rbs), Renfro 6 (3/4 2p 5 rbs), Cappelletti 2 (0/1 3p), Tambone (0/2 0/4), Veronesi, Udom (0/1 3p), Halilovic 13 (6/11 2p 8 rbs), Trucchetti n.e, Vincini n.e.. All.Markovic



Scafati: Cinciarini 7, Gray 16, Stewart 16, Pinkins 13, Akin 2, Zanelli 14, Miaschi 7, Sorokas 22, Sangiovanni n.e, Greco n.e. All.Nicola



MVP: SOKOLOWSKI gioca una partita super chiudendo con 30 punti 11/16 dal campo e tenendo in piedi la Dinamo. La sfuriata del 3° quarto sembra quella giusta ma Scafati la vince con più protagonisti. Per lui l'amara consolazione della miglior prestazione di sempre nel campionato italiano.