Dinamo Women sconfitte all´Opening Day

GENOVA - All’Opening Day di Genova sconfitta al debutto in campionato per la Dinamo che cede nettamente 73-45 a Campobasso, aggressiva e devastante dal punto di vista atletico. Il break di 19-4 del secondo quarto indirizza il match, Sassari non trova mai fluidità e continuità in attacco, le molisane sono esperte, fisiche e concrete e non danno mai l’impressione di andare in difficoltà anche quando non segnano per sei minuti nel 3° quarto. Il Banco tira malissimo da 3 punti (4/24), Restivo non ha niente dalle italiane salvo la Toffolo del 1° quarto, Taylor chiude con 19 punti e 8/18 dal campo con ma non basta. Vista la sconfitta in campo neutro, le Women giocheranno la prima di ritorno in casa contro la Magnolia.



CAMPOBASSO – DINAMO WOMEN 73-45 (23-17 / 42-21 / 56-35)

Campobasso: Ziemborska 16, Kunaiyi 12, Scalia 18, Madera, Morrison 10, Giacchetti n.e., Kacerik n.e, Trimboli 8, Meldere 4, Quinonez 5. Coach Sabatelli.

Dinamo: Carangelo 2 (1/6 2p 0/6 3p), Gonzales 2 (1/4 0/1), Taylor 19 (8/15 0/3), Toffolo 6 (0/2 2/6), Diallo 6 (3/7 0/1), Grattini n.e, Natali 3 (1/4 3p), Pastrello 3 (1/2 3p), Begic 4 (2/3 0/1), Spiga n.e. Coach Restivo.