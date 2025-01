Cor 1 ottobre 2024 Al Ceas lago Baratz iniziative per le scuole Come ogni anno, il Ceas (Centro per l’Educazione Ambientale e la Sostenibilità) Lago Baratz ha elaborato il programma delle proposte formative per il nuovo anno scolastico



SASSARI - Come ogni anno, il Ceas (Centro per l’Educazione Ambientale e la Sostenibilità) Lago Baratz ha elaborato il programma delle proposte formative per il nuovo anno scolastico. Le attività sono rivolte alle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) e possono essere svolte in ambienti differenti a seconda delle esigenze della classe: nella Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazione) Lago di Baratz- Porto Ferro per osservare e conoscere le peculiarità naturalistiche, in città per scoprire le particolarità di angoli così vicini a noi e in aula per fare nuove scoperte attraverso i laboratori tematici.



L’obiettivo principale della proposta didattica è quello di coinvolgere studenti di ogni età in attività di ricerca ed esplorazione in grado di stimolare il desiderio di scoperta e conoscenza degli ambienti visitati affinché acquisiscano consapevolezza del valore naturale e culturale delle aree esplorate maturando quel senso di responsabilità e cura nei confronti del proprio territorio. Il Ceas Lago Baratz inoltre si attiverà per contribuire a dare risalto agli obiettivi dell’Agenda 2030 e per supportare docenti e alunni in un percorso di crescita verso la comprensione della complessità e lo sviluppo di quel pensiero critico che permette di esplorare, osservare e comprendere la realtà.



La metodologia della "ricerca-insieme" utilizzata, incoraggerà a impegnarsi in modo attivo in ogni momento del lavoro sul campo. L’approccio sarà di tipo sperimentale e creativo-emozionale così da far vivere ai gruppi classe momenti efficaci sia dal punto di vista dell’acquisizione delle informazioni sia da quello della crescita personale. Le diverse attività proposte dal Ceas Lago Baratz, gratuite per le scuole del Comune di Sassari, si svolgeranno in mattinata con un unico incontro di 2 ore o potranno prevedere due incontri, a seconda della scelta effettuata dalla classe. Le educatrici del Ceas sono a disposizione per maggiori informazioni, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 al numero 079533097 oppure via mail all’indirizzo ceas.baratz@comune.sassari.it.