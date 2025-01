Cor 5 ottobre 2024 Detenuto 30enne tenta di impiccarsi Tragedia sfiorata nel carcere di Bancali, a Sassari. Provvidenziale l´intervento tempestivo e la professionalità del personale di Polizia in servizio che hanno fatto si che lo stesso venisse salvato



SASSARI - Tragedia sfiorata nel carcere di Bancali, a Sassari. A dare la notizia è Antonio Cannas, delegato del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che commenta: «Al cambio turno di mezzanotte, un detenuto di nazionalità italiana ha messo in atto un gesto estremo tentando di impiccarsi al montante della porta all'interno del bagno. Solo l'intervento tempestivo e la professionalità del personale di Polizia in servizio hanno fatto si che lo stesso venisse salvato».



L’uomo, sui trent'anni, avrebbe commesso il gesto estremo, a suo dire, in conseguenza del rigetto da parte del tribunale di sorveglianza di permessi. Il SAPPE esprime «un vivo appezzamento al prezioso operato degli agenti della Casa Circondariale di Sassari, grazie ai quali è stata impedita una nuova tragica morte in carcere. Ma torniamo a denunciare ancora una volta la mancanza di operatori sanitari, psicologici e psichiatrici e ribadiamo la necessità di concorsi regionali e assunzioni di personale sanitario da destinare alle carceri sarde».