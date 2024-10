Cor 13:00 Borgo diVino arriva a Tempio Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre Tempio Pausania (SS) ospiterà per la prima volta Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Un intero weekend di degustazioni con centinaia di proposte da tutto il Paese. L’evento è stato presenta oggi nel corso di una conferenza stampa in Camera di Commercio a Sassari



TEMPIO - Arriva a Tempio Pausania la diciannovesima e penultima tappa di Borgo diVino in tour edizione 2024, rassegna enogastronomica di eccellenza organizzata da Valica S.p.a - MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia - in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e con la Camera di Commercio di Sassari in qualità di partner istituzionale di tappa; l’iniziativa è promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” ed è patrocinata dall’Associazione Nazionale di Città del Vino.



Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre nel centro storico di Tempio Pausania troverete una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, per una proposta enologica che spazierà dalle etichette locali a quelle di altre cantine provenienti da diverse regioni italiane come: Campania, Puglia, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Lazio e Piemonte.



Una due-giorni dedicata al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini e vitigni dei vari territori presentati direttamente dai produttori in contesti di particolare suggestione selezionati tra “I Borghi più belli d’Italia”, per un’esperienza senza dubbio indimenticabile.