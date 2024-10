Cor 19:00 Corsi gratuiti d’algherese: iscrizioni ono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti d’algherese organizzati dall’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni historicocultural de l’Alguer per l’anno 2024/2025



ALGHERO - Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti d’algherese organizzati dall’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni historicocultural de l’Alguer per l’anno 2024/2025. Le lezioni cominceranno mercoledì 23 ottobre alle ore 18,30 nella sede di via Porrino, 40, Alghero. I corsi di algherese rappresentano una delle principali attività dell’Associazione e risalgono al 1990, cioè a 34 anni fa, quando, di fronte alla carenza di interventi istituzionali nel campo dell’insegnamento, appariva indispensabile concretare iniziative di sensibilizzazione e promozione della lingua locale da parte delle associazioni culturali.



Anche oggi, in attesa che la lingua storica della nostra città possa essere insegnata nelle scuole, i corsi possono dare un contributo al recupero dell’algherese, offrendo sia ai parlanti che ai non parlanti la possibilità di saperlo leggere e scrivere correttamente e stimolandone l’uso orale come lingua di relazione. Mercoledì 23 si comunicheranno anche il calendario e il livello dei corsi in relazione alle classi che si potranno formare. Per le iscrizioni si può telefonare al numero 079 981320 o inviare una email a salvaguardalguer@gmail.com.