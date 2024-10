S.A. 9:22 Eventi sportivi: contributi a fondo perduto Pubblicato dalla Regione l’avviso di presentazione manifestazioni di interesse per la concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di manifestazioni pubbliche o di eventi sportivi . Domande entro il 23 ottobre



CAGLIARI - Pubblicato dalla Regione l’avviso di presentazione manifestazioni di interesse per la concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di manifestazioni pubbliche o di eventi sportivi da realizzarsi in Sardegna. Beneficiari dell’avviso sono i soggetti pubblici e privati (di cui alla L.R. 18 settembre 2024, n.13). La domanda dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 23 ottobre 2024 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it