Frontale sulla Sassari-Tempio: ferito in elisoccorso

SASSARI - Questa mattina, poco prima delle 7, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla ss672 che collega Tempio a Sassari per un incidente stradale. Il sinistro ha coinvolto tre auto, due delle quali hanno avuto la peggio impattando frontalmente. Uno dei proprietari dell'auto è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in elisoccorso in ospedale. Conseguenze anche per gli altri occupanti che sono stati affidati al 118. Per il proprietario della terza auto conseguenze più lievi ed un grande spavento. La strada è stata chiusa al traffico.