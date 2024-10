S.A. 8:00 «Su opere pubbliche la Sinistra fa propaganda» Lega, FdI, FI, Udc, Prima Alghero accusano la maggioranza «di spacciare come frutto del lavoro di questa compagine politica un piano di opere che sono invece frutto del lavoro delle precedenti amministrazioni di centrodestra comunale e regionale»



ALGHERO -« Con l’approvazione dell’aggiornamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche, la sinistra mette in moto anche la macchina della propaganda. Il comunicato stampa sull’approvazione dell’aggiornamento cerca di spacciare come frutto del lavoro di questa compagine politica un piano di opere che sono invece frutto del lavoro delle precedenti amministrazioni di centrodestra comunale e regionale». Lega, FdI, FI, Udc, Prima Alghero non fanno sconti alla maggioranza e incalzano: «Infatti la pressoché totalità dei finanziamenti delle opere previste nel piano, a partire da 1,5 milioni di euro per Fertilia e ad altrettanti per l'impiantistica sportiva cittadina, derivano dal grande lavoro fatto in Regione da Michele Pais e Marco Tedde. Questo piano, dunque, rappresenta un atto di mera continuità amministrativa, motivo per cui come partiti di opposizione, abbiamo scelto di non votare contro».



E concludono dall'Opposzione: «Le poche novità presenti nella delibera, quelle legate all’indirizzo politico dell’attuale maggioranza, hanno per ora la forma indefinita delle intenzioni, spostate sulla seconda e sulla terza annualità e prive di una concreta copertura finanziaria. Non essendoci risorse certe per la realizzazione delle nuove progettualità ci possiamo solo riserviamo di monitorare attentamente l’evoluzione di questi interventi, per verificare se l’amministrazione saprà mantenere gli impegni assunti nei confronti degli algheresi o si sarà trattato di vuote promesse».