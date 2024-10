S.A. 18:33 Clima ed eventi: Sassari diventa green Sostenibilità in autunno, la rassegna pensata e realizzata dal settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, darà centralità a questioni di strettissima attualità per un’amministrazione e una comunità che ripensano a se stesse e al proprio futuro. Il programma è stato presentato oggi a Palazzo Ducale



SASSARI - L’adattamento ai cambiamenti climatici e il modo in cui Sassari affronta la sfida, la valorizzazione delle biodiversità, la promozione della sostenibilità ambientale, il recupero e la funzionalizzazione delle aree verdi, la costruzione di una comunità consapevole: sono i temi di Sostenibilità in autunno, rassegna pensata e realizzata dal Comune di Sassari per dare centralità a questioni assai attuali, specie per un’amministrazione e una comunità che ripensano il loro futuro.

Mostre, proiezioni, testimonianze, progetti, partnership, esperienze dal vivo: la kermesse è stata presentata oggi a Palazzo Ducale dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e dal vicesindaco e assessore alla Transizione ecologica, Tore Dau, mentre la dirigente del settore settore Ambiente e Verde pubblico, Marge Cannas, ha illustrato il programma messo in piedi dalla responsabile del servizio, Marinella Osilo, con i colleghi Pier Paolo Spanedda e Lucia Ligios.



«Dedichiamo due mesi a una delle questioni centrali per disegnare il futuro di Sassari e adeguare la città a esigenze ambientali che investono ogni ambito», spiega il sindaco Giuseppe Mascia. «Dall’edilizia alla riqualificazione degli spazi pubblici, dalle strade alla prevenzione del rischio idrogeologico, dalla realizzazione del progetto del parco delle valli urbane alla creazione di oasi verdi per combattere le alte temperature, giusto per fare l’esempio di alcuni progetti su cui siamo già impegnati – conclude il sindaco – la sfida è di progettare una città che nel lungo periodo sia in grado di adattarsi a un contesto in continuo mutamento, anticipando le emergenze di domani per porre fine a quelle di oggi». «Dare un unico titolo, un unico senso e un coerente insieme di obiettivi a una serie distinta di ottime iniziative ha un preciso obiettivo politico», fa eco l’assessore Tore Dau. «Con la valorizzazione di quella che può essere a tutti gli effetti considerata una rassegna dedicata alla cultura ambientale – prosegue – vogliamo che determinate iniziative trovino il giusto coordinamento e la giusta coerenza». Con l’intento dichiarato, aggiunge Dau, di «sensibilizzare la comunità sui temi emergenti della sostenibilità ambientale e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, coinvolgendo cittadini, associazioni e attori istituzionali, economici, sociali, culturali e politici».



Per Marge Cannas «l’idea è, attraverso una rassegna del genere, di intensificare l’attività di comunicazione e di educazione ambientale, soprattutto perché è sempre più urgente che tutta la comunità abbia chiare le conseguenze pratiche dei mutamenti in atto». Ecco perché, come rimarcato da Pier Paolo Spanedda, uno degli ideatori del contenitore di iniziative presentato oggi, «è sempre più necessario uscire dal linguaggio scientifico e utilizzare strumenti di comunicazione diversi per coinvolgere le persone in uno sforzo di intelligenza collettiva alla ricerca di soluzioni». A maggior ragione in conseguenza del fatto che «quanto sta accadendo in questi giorni dimostra quanto sia importante dare rilevanza a questa iniziativa e parlare di cambiamenti climatici», sottolinea la responsabile del servizio, Marinella Osilo. Lo sforzo coinvolge anche il lago di Baratz. «Quest’anno il Ceas Lago Baratz compie 25 anni», ricorda la referente per il Comune, Lucia Ligios. «È fondamentale educare all’ambiente e alla sostenibilità – conclude – per questo siamo in prima linea, lavorando con le scuole ma non solo».



Si parte il 19 ottobre alle 10 con l’educazione ambientale. Il Ceas Lago Baratz promuove Il respiro del lago: il Tai Chi immersi nella natura, con l’idea di favorire la scoperta del benessere psicofisico e la connessione con l’ambiente attraverso la pratica. Di adattamento ai cambiamenti climatici si parlerà all’evento di lancio del progetto Adaptwise. Comunità per l’adattamento, il 7 novembre dalle 16.30 al Museo Masedu. Si discuterà di strategie e azioni concrete per adattarsi agli effetti del cambiamento climatico. Con esperti internazionali dell’Università Iuav di Venezia si contestualizzerà l’argomento attraverso il racconto dell’esperimento che coinvolge il quartiere Monte Rosello, individuato come laboratorio urbano per la sperimentazione su scala locale di azioni e micro-trasformazioni di adattamento alle conseguenze dei mutamenti climatici. Il 15 e il 16 novembre al Conservatorio Luigi Canepa andrà in scena la quarta Sfida per il clima della città di Sassari. Cittadini, professionisti, imprese e stakeholders condivideranno informazioni, si faranno domande e cercheranno insieme le risposte più efficaci per Sassari, per sviluppare soluzioni sostenibili al cambiamento climatico. La mattina del 16 novembre sarà assegnato un premio all’idea più innovativa e originale. Si metteranno in gioco le proprie idee sullo sviluppo della città, chiedendosi Come aiutare Sassari e i sassaresi ad adattarsi ai cambiamenti climatici?



Biodiversità e sostenibilità sono invece le grandi questioni messe a fuoco dall’obiettivo di Fabio Ghisu, fotografo naturalista. Selvatico. Storie di animali selvatici attorno a noi e in terre più remote è la mostra personale ospitata a Palazzo Ducale dal 5 al 9 novembre, una visione suggestiva della natura selvaggia e del ruolo cruciale della sua conservazione. Il 6 novembre alle 17 l’autore condurrà una visita guidata, per raccontare le proprie esperienze e spiegare il significato profondo di ciascuna immagine. Non solo fotografia. Il 29 novembre e il 6 dicembre il Cityplex Moderno porterà sul grande schermo la rassegna Al cinema per l’ambiente con proiezioni pomeridiane per i più giovani e proiezioni serali per i più adulti, a ingresso gratuito previa prenotazione, sono dedicati alla tutela ambientale e alla biodiversità. Per promuovere la cultura del verde urbano e l’importanza delle aree verdi per la sopravvivenza delle città ai mutamenti climatici, il Comune di Sassari aderisce alla Giornata nazionale dell’albero. Il 21 novembre alle 15 nel parco comunale di via Ruffilli saranno messi a dimora cento nuovi alberi per celebrare e festeggiare i nuovi cittadini sassaresi nati nel 2023.

Sostenibilità in autunno chiude dove inizia, al Lago di Baratz, parlando di educazione ambientale. Il 14 dicembre alle 9.30 i protagonisti saranno Gli animali notturni del lago. Alla loro scoperta sarà dedicato una nuova iniziativa esperienziale.