Cojaniz e Muntoni protagonisti a Sassari

SASSARI - Il musicista e compositore friuliano Claudio Cojaniz sarà il protagonista dell’appuntamento di domenica 20 ottobre a Sassari di Ottobre in Poesia, il festival internazionale poetico della Sardegna. Il pianista e organista nato a Palmanova, alle spalle un'attività trentennale poliedrica, si esibirà sul palco del teatro dell’Exma.Ter di via Zanfarino insieme al cantante Marco Muntoni, una delle voci più originali e apprezzate del panorama musicale sardo, voce solista del coro di Tempio “Gavino Gabriel”.



Pianista dal tocco autorevole ed essenziale, lontano dall'estetismo un po' lezioso di molti colleghi, Cojaniz è già stato in Sardegna nell’ agosto del 2019 dove si esibì in concerto per il "Festival del Bello", ideato dallo stesso Onida nel 2010, a Molineddu, Parco Naturale dell’Arte e della Cultura di Ossi, appuntamento che gli offrì l’occasione per incidere un CD dedicato proprio all’oasi incastonata tra l’imponente bastione del Chighizzu e l’incombente torrione di Sa Rocca Entosa.

Per Claudio Cojaniz soprattutto musica jazz e un’ampia attività di compositore per film, spettacoli di danza e teatro, persino cartoons.



L’incontro tra i due artisti darà vita allo spettacolo HANDsVOICE, mani e voce, progetto di pura improvvisazione jazz e canto tradizionale perché la poesia cerca sempre le strade dello stupore.

Il concerto avrà inizio alle ore 20.30 e sarà un altro degli eventi speciali del festival dedicati all’attore Carlo Valle. Il costo del biglietto è di 12 euro, per i soci PoP, Arci e la neo-associazione dedicata all’attore scomparso lo scorso anno, sarà invece di 10 euro. Il ricavato servirà a sostenere le attività dell’associazione.