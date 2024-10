Cor 11:40 Ballando in rosa, omaggio alle donne operate al seno All´ex Mercato di Alghero, venerdi e sabato si svolgeranno due serate in concomitanza con la Giornata Internazionale contro il Tumore al Seno, che si celebra ogni anno il 19 ottobre. L´iniziativa che gode del patrocinio del Comune di Alghero, è realizzata con il sostegno attivo del M.tro Pasqualino Dalerci e della sua scuola di ballo



ALGHERO - Due interessanti serate quelle dell'evento "Ballando in Rosa". Un aperitivo serale tra musica, chiacchere ed esibizioni di ballo il 18 e 19 ottobre, a partire dalle 19.00 di venerdi, attende i visitatori negli spazi dell'Ex Mercato Civico di Alghero. Il tema principale dell’appuntamento è la “Presentazione del Progetto Dragon Rosa per le donne operate al seno”. In occasione della Giornata Internazionale contro il Tumore al Seno, che si celebra ogni anno il 19 ottobre, l'ASD I Sentieri dell'Isola vuole sottolineare l'importanza del sostegno e del recupero psico-motorio della donna operata al seno.



Alle ore 19,30 di sabato 19 il dott. Alberto Masala, socio e sostenitore del progetto "Dragon Rosa per le donne operate al seno" della ASD I Sentieri dell'Isola, descriverà le attività e i benefici psico-fisici. Masala, medico dello sport e dirigente dell'Associazione Medico Sportiva Sassarese, dopo gli anni trascorsi come medico sportivo per basket in carrozzina, e il progetto Filippide per pazienti con disabilità psichiatrica, torna a occuparsi di disabilità e in questo caso riabilitazione offrendo la propria competenza alle donne operate.



Segue la serata con l'esibizione con le scuole algheresi Movi Art Dance, per i balli sociali, e invece balli da sala con Catalan Club, tutto a cura del maestro Pasqualino Dalerci, giudice federale e già campione italiano di danza con esperienza sin dai primi anni '80. L'ingresso allo spazio del mercato è gratuito, l'attività è promossa specificamente per la raccolta fondi a favore del progetto "Dragon Rosa per le donne operate al seno", pertanto l'organizzazione auspica una forte partecipazione pubblica, per la quale non è necessaria la prenotazione ma per le informazioni è possibile chiamare al n°339 5870 855.