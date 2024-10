Cor 12:08 Tariffa puntuale sui rifiuti di Alghero: bando Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di attrezzature per il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti ed il passaggio alla tariffazione puntuale, con l’introduzione di sistemi automatizzati e la riduzione dei rifiuti



ALGHERO - Pubblicato bando e disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal comune di Alghero - Settore Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale - per l’affidamento della fornitura e posa in opera di attrezzature per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per il passaggio alla tariffazione puntuale, l’introduzione di sistemi automatizzati di raccolta e la riduzione dei rifiuti.



L'intervento, il cui complessivo importo a base di gara è di euro 705.973,44, è possibile grazie al finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e deriva da una vecchia progettazione che prevede scadenze ben precise per la conclusione del procedimento: entro il 30 novembre 2024 dovrà esserci la delibera di aggiudicazione, entro il 30 dicembre la consegna della fornitura e non oltre il 30 giugno 2026 l'emissione del regolare certificato di esecuzione delle opere.



ll termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 19 novembre 2024 (ore 13). L'obiettivo dell'amministrazione è procedere al passaggio alla tariffazione puntuale, un sistema per la gestione dei rifiuti che consente di introdurre una tariffa calcolata (almeno in parte) in base alla reale produzione di rifiuto conferito dai cittadini, mediante l’introduzione di sistemi automatizzati di raccolta. Il sistema dovrebbe tener conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito, così da applicare eventuali soglie di sconto per i cittadini più virtuosi.



Foto d'archivio