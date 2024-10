Cor 9:53 Si rinnova il progetto” Il Basket in Classe” Gli studenti delle scuole elementari e medie spettatori d’eccezione delle gare di coppa casalinghe della Dinamo



SASSARI - Favorire la diffusione dei valori dello sport, offrendo ai più giovani un'esperienza che vada oltre il semplice divertimento e ne promuova la crescita personale: il Banco di Sardegna e la Dinamo, in collaborazione con il Comune di Sassari e l’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari (ATP S.p.A.), rilanciano il progetto “Il Basket in Classe” che, a partire dal 2018, ha portato al PalaSerradimigni oltre 10.000 alunni delle scuole elementari e medie di Sassari e dell'hinterland e altrettanti loro accompagnatori.



L'iniziativa si inserisce nel contesto del programma “Il Banco di Sardegna per la Scuola”, che comprende tutte le attività promosse dall’istituto bancario a supporto dell'istruzione e della formazione. Durante l'anno scolastico, bambini e ragazzi partecipano a progetti di educazione finanziaria, laboratori su misura e percorsi di alternanza scuola-lavoro. Per ogni partita di coppa casalinga delle formazioni maschile e femminile della Dinamo, saranno riservati 1.000 posti, suddivisi equamente tra studenti e accompagnatori. Gli studenti saranno accolti in un'area dedicata del Palazzetto dove, insieme a hostess e steward della Dinamo, assisteranno alla gara e impareranno il valore del tifo corretto e rispettoso. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti ad adottare, in classe e nella vita di tutti giorni, un comportamento guidato dal rispetto dei valori umani, utilizzando la figura dello sportivo come modello di riferimento da cui prendere esempio.



Come da tradizione, il progetto sarà accompagnato da un concorso: per accedere ai biglietti gratuiti, gli studenti dovranno realizzare, in gruppo, un’opera creativa come disegni, foto, video o altri elaborati (almeno uno per classe) sui temi e i valori legati all’iniziativa. Gli elaborati dovranno essere inviati dai docenti referenti all’indirizzo e-mail relazioniesterne@bancosardegna.it prima della gara prescelta. I lavori più originali saranno premiati durante l’evento finale e verranno condivisi sui canali social della Dinamo Sassari, oltre a poter essere esposti in eventuali mostre dedicate al progetto.



Di seguito il programma dei prossimi incontri: Martedì 22 ottobre ore 20:30: Banco di Sardegna Sassari -BC Dnipro; Mercoledì 23 ottobre ore 20:30: Dinamo Women -MB Zaglebie Sosnowiec; Giovedì 24 ottobre ore 20:30: Banco di Sardegna Sassari -BC Dnipro; Mercoledì 30 ottobre ore 20:30: Banco di Sardegna Sassari - Sporting CP Lisbona; Mercoledì 20 novembre ore 20:30: Dinamo Women - Kangoeroes Mechelen.



Gli insegnanti e i Dirigenti scolastici interessati a partecipare possono inviare un’e-mail agli indirizzi relazioniesterne@bancosardegna.it e ticketing@dinamobasket.com,specificando il numero di bambini e accompagnatori (massimo un accompagnatore per bambino), nonché il numero di persone che desiderano usufruire del servizio di trasporto ATP. I biglietti saranno assegnati fino a esaurimento posti, e le richieste in eccedenza saranno gestite per la partita successiva. A ridosso della gara, i referenti riceveranno le indicazioni sul ritiro dei biglietti.