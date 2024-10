Cor 19:02 Sassari, inaugurata la VI Promo Autunno Sabato mattina l’arrivo della madrina Taylor Mega. Il grande evento ideato da Claudio Rotunno proseguirà nel weekend fino a domenica sera negli spazi di Promocamera



SASSARI - Il taglio del nastro con le autorità ha dato il via stamattina (venerdì 18 ottobre) alla partenza ufficiale della VI fiera regionale Promo Autunno, che proseguirà negli spazi di Promocamera sabato 20 e domenica 21, dalle 10 del mattino alle 20. A inaugurare la manifestazione al fianco del patron Claudio Rotunno c’erano la vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari, Maria Amelia Lai, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il presidente di Promocamera, Francesco Carboni, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, l’arcivescovo di Sassari monsignor Gian Franco Saba, il prefetto di Sassari Grazia La Fauci, il commissario del Consorzio Industriale Zir di Predda Niedda, Giannetto Satta.



Il corteo con alla testa le autorità civili, militari e religiose ha inaugurato il percorso il tra gli stand, accompagnato dalle note della fanfara della Brigata Sassari, che ha intonato l’inno nazionale, un applauditissimo “Dimonios” e altri brani. «Abbiamo appena inaugurato la sesta edizione della fiera - ha affermato Rotunno con entusiasmo – siamo molto felici e soddisfatti di quanto siamo riusciti a realizzare, centocinquanta aziende su trecento stand venduti, abbiamo una presenza importante della Camera di Commercio, della Regione e del Comune di Sassari, che ci sostengono, e devo dire che tutto procede per il meglio. Aspettiamo per domani la madrina Taylor Mega». C’è grande attesa per l’arrivo della celebre modella, imprenditrice e influencer da milioni di follower, che arriverà in Fiera sabato mattina intorno alle 11.30.



«Siamo fiduciosi nel vedere che le imprese hanno risposto in maniera fortissima – ha commentato Maria Amelia Lai –, la gente sta arrivando di nuovo a vedere le vetrine delle imprese, e noi siamo orgogliosi di aver appoggiato e di aver accompagnato questi eventi per dare quell’opportunità di forza all’economia del nostro territorio, che possa davvero risollevarci». Nelle parole del sindaco Giuseppe Mascia «Promo Autunno è un’occasione di rilancio per la nostra città e per tutto il territorio, per le istituzioni, per le imprese, per tutti i portatori di interesse nel momento in cui non solo ci esponiamo, ma in cui saldiamo un legame per guardare al futuro».



«È un evento importante per tutta la regione, con Sassari al centro del commercio e di una proposta innovativa per le imprese, per gli imprenditori, e un’organizzazione eccellente – ha specificato l’assessore Antonio Piu –. La Regione Sardegna partecipa a quest’evento con il suo stand, e credo che sia il biglietto da visita migliore per far sì che le nostre imprese possano essere conosciute da tutti». Soddisfazione è stata espressa anche da Giannetto Satta: «Quest’anno anche il Consorzio della Zona industriale Zir di Predda Niedda partecipa con piacere e dà il suo contributo nella logistica affinché manifestazioni del genere abbiano più ampio spazio soprattutto da un punto di vista promozionale».



Nel corso della mattinata è stato molto apprezzato il convegno “Quale finanza per lo sviluppo. Tecnologia, innovazione digitale e nuovi asset” con la partecipazione del noto economista Paolo Savona. L’ATP di Sassari ha messo a disposizione le navette che porteranno i visitatori da via Tavolara in Promocamera e viceversa dalle 9 del mattino alle 21 inoltrate. Il rinforzo della linea verrà fatto in tempo reale in base ai flussi, che saranno monitorati nel corso della manifestazione. La fiera Promo Autunno è sostenuta da partner ormai storici come Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Sassari, Camera di Commercio del Nord Sardegna, Azienda speciale Promocamera, Consorzio industriale provinciale di Sassari, Confindustria Centro-nord Sardegna, Dinamo Banco di Sardegna, Gruppo Unione Sarda e Videolina-Radiolina (media-partner), Torres Calcio, La Nuova Sardegna, Atp di Sassari, Consorzio ZIR Predda Niedda, Confcommercio.