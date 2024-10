Cor 19:27 Per l´Alghero calcio sfida a Budoni Campionato di Eccellenza 2024/25: Le due squadre sono separate da un solo punto. I giallorossi cercano il quarto risultato utile consecutivo contro una delle favorite del campionato



ALGHERO - Ora che è stata ingranata la marcia giusta, grazie anche al recupero di alcune pedine importanti, l’Alghero cerca continuità. Questo sabato i giallorossi proveranno a conquistare il quarto risultato utile consecutivo sul campo del Budoni, indicato dagli addetti ai lavori come una delle pretendenti alla vittoria del campionato.



I due successi consecutivi contro Iglesias, in trasferta, e contro Ferrini Cagliari in casa, hanno galvanizzato l’ambiente ma ora arriva subito un test importante per Mereu e compagni. Il Budoni, al pari di altre squadre, non nasconde le proprie ambizioni e non a caso staziona nella parte alta della classifica. Anche l’Alghero non vuole stare a guardare e segue a una sola lunghezza di distanza.



«Sicuramente ci aspetta un impegno difficile, contro una delle favorite per la vittoria finale. Siamo in un buon momento, con una consapevolezza che sta crescendo ma che va bilanciata con una buona dose di umiltà e massima concentrazione», queste le parole dell’allenatore giallorosso Gian Marco Giandon, che mette in guardia la propria squadra in vista della partita di questa settimana che rappresenta una sorta di test di maturità seppure si tratti solamente della sesta giornata.